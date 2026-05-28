Odinwell Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Odinwell Registered hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Odinwell Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,070 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at