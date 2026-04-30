Odisha Cement öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odisha Cement veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,20 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 40,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,37 INR sowie einen Umsatz von 43,20 Milliarden INR belaufen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 60,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 36,42 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,49 Prozent auf 148,04 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 61,71 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 149,44 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at