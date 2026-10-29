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29.10.2026 06:31:29
Odisha Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Odisha Cement lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 11,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Odisha Cement ein Ergebnis je Aktie von 12,59 INR vermeldet.
Beim Umsatz wurden 35,63 Milliarden INR gegenüber 34,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,87 INR sowie einen Umsatz von 36,07 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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