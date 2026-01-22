Odisha Cement vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Odisha Cement präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Odisha Cement 3,25 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 8,37 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 34,60 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at