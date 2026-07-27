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27.07.2026 06:31:29
Odisha Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Odisha Cement äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,95 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 38,90 Milliarden INR gegenüber 36,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 13,05 INR sowie einem Umsatz von 37,76 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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