ODK Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ODK Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

ODK Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 21,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -17,960 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,71 Prozent auf 971,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at