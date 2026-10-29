ODK Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ODK Solutions hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 26,27 JPY. Im Vorjahresquartal waren -20,020 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at