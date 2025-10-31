ODK Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ODK Solutions hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 20,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at