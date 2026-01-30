ODK Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ODK Solutions hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ODK Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,250 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at