Odlewnie Polskie stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Odlewnie Polskie lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Odlewnie Polskie ein EPS von 0,130 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,82 Prozent auf 78,4 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at