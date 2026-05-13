Odlewnie Polskie stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odlewnie Polskie hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 PLN gegenüber 0,560 PLN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Odlewnie Polskie im vergangenen Quartal 69,1 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Odlewnie Polskie 63,7 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at