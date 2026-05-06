Odontoprev SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Odontoprev SA hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,28 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odontoprev SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 614,6 Millionen BRL im Vergleich zu 587,8 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at