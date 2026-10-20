Odyssey Therapeutics Aktie
WKN DE: A411C3 / ISIN: US67613T1043
|
20.10.2026 14:17:36
Odyseey's OD-001 Meets Primary Goal In Ulcerative Colitis Study; Advances To Mid-Stage Trials
(RTTNews) - Tuesday, Odyssey Therapeutics (ODTX) reported that its oral drug candidate OD-001 met the primary endpoint in a Phase 2a study in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis, demonstrating a statistically significant improvement in disease activity after 12 weeks of treatment.
OD-001 achieved a mean 2.4-point reduction in modified Mayo score, while clinical remission rates reached 27% in patients receiving the 20 mg twice-daily dose. The company said the drug was generally well tolerated, with no serious adverse events, serious infections, treatment-related discontinuations, or treatment-emergent liver abnormalities reported during the induction period.
Odyssey plans to advance OD-001 into a randomized Phase 2b monotherapy study and a Phase 2a combination study with vedolizumab versus vedolizumab plus placebo, with topline induction data from both trials expected in the second half of 2027.
ODTX closed Tuesday's trading at $18.10, up 5.42%. In pre-market trading the stock is at $17.80, down 1.66%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odyssey Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Odyssey Therapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Odyssey Therapeutics Inc Registered Shs
|18,99
|4,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.