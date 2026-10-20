Odyssey Therapeutics Aktie

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WKN DE: A411C3 / ISIN: US67613T1043

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20.10.2026 14:17:36

Odyseey's OD-001 Meets Primary Goal In Ulcerative Colitis Study; Advances To Mid-Stage Trials

(RTTNews) - Tuesday, Odyssey Therapeutics (ODTX) reported that its oral drug candidate OD-001 met the primary endpoint in a Phase 2a study in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis, demonstrating a statistically significant improvement in disease activity after 12 weeks of treatment.

OD-001 achieved a mean 2.4-point reduction in modified Mayo score, while clinical remission rates reached 27% in patients receiving the 20 mg twice-daily dose. The company said the drug was generally well tolerated, with no serious adverse events, serious infections, treatment-related discontinuations, or treatment-emergent liver abnormalities reported during the induction period.

Odyssey plans to advance OD-001 into a randomized Phase 2b monotherapy study and a Phase 2a combination study with vedolizumab versus vedolizumab plus placebo, with topline induction data from both trials expected in the second half of 2027.

ODTX closed Tuesday's trading at $18.10, up 5.42%. In pre-market trading the stock is at $17.80, down 1.66%.

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