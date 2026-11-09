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09.11.2026 06:31:29
Odyssey: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Odyssey hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Odyssey im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 121,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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