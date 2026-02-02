Odyssey: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Odyssey hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Odyssey ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,14 Prozent auf 78,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 138,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at