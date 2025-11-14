Odyssey Marine Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Odyssey Marine Exploration äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 71,43 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at