Odyssey Marine Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odyssey Marine Exploration ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odyssey Marine Exploration die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Odyssey Marine Exploration ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,86 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at