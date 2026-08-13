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13.08.2026 06:31:29
Odyssey Marine Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Odyssey Marine Exploration ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odyssey Marine Exploration die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Odyssey Marine Exploration ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,86 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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