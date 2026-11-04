Odyssey Marine Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odyssey Marine Exploration hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at