Odyssey Marine Exploration zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Odyssey Marine Exploration hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at