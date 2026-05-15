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15.05.2026 06:31:29
Odyssey Marine Exploration zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Odyssey Marine Exploration hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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