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29.05.2026 06:31:29
Odyssey stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Odyssey hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 INR gegenüber -0,130 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,6 Millionen INR – ein Plus von 63,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Odyssey 131,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,20 INR, nach 0,750 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat Odyssey im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 74,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 493,77 Millionen INR. Im Vorjahr waren 283,40 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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