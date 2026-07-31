Odyssey Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Odyssey Technologies lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odyssey Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 57,4 Millionen INR im Vergleich zu 60,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at