Odyssey Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Odyssey Technologies hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at