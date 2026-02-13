Odyssey Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odyssey Technologies hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Odyssey Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Odyssey Technologies 68,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at