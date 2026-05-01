Odyssey Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Odyssey Technologies hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent auf 76,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Odyssey Technologies ein EPS von 2,73 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Odyssey Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 273,02 Millionen INR im Vergleich zu 272,57 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at