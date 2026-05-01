01.05.2026 06:31:29

Odyssey Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Odyssey Technologies hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent auf 76,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Odyssey Technologies ein EPS von 2,73 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Odyssey Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 273,02 Millionen INR im Vergleich zu 272,57 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:27 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen