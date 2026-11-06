Odyssey Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Odyssey Therapeutics hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,740 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at