ÖBB bekommen neue Finanzvorständin

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0198 vom 29.06.2023 muss es im 1. Absatz, 3. Satz richtig heißen: Nachfolge von Arnold Schiefer (nicht: Andreas Matthä) ---------------------------------------------------------------------

Im obersten Management der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gibt es nur im Finanzbereich eine Veränderung. Bis 2028 wurde nun Manuela Waldner als Chief Financial Officer (CFO) bestellt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Finanzvorständin tritt per 1. Juli 2023 die Nachfolge von Arnold Schiefer an. Bis 2026 an der ÖBB-Spitze bleibt Andreas Matthä, der seit 2016 CEO ist.

Ebenfalls wiederbestellt worden seien in der gestrigen Aufsichtsratssitzung die Vorstände Johann Pluy, seit 2019 Vorstand für die Bereiche Betrieb, Markt und Digitalisierung in der ÖBB Infrastruktur, sowie Heinz Freunschlag, ebenfalls seit 2019 Vorstand für die Bereiche Controlling & Reporting, Recht, Einkauf & Vorstandssekretariat, Personal, IT & Digitalisierung in der ÖBB Personenverkehr. Ihre Funktionsperiode wird um fünf Jahre bis 2028 verlängert.

kre/cgh

WEB http://www.oebb.at/