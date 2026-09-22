Hitachi Aktie

Hitachi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853219 / ISIN: JP3788600009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 16:05:00

ÖBB vergeben Milliardenauftrag an Siemens und Hitachi

Die ÖBB haben am Dienstag auf der Eisenbahnfachmesse Innotrans in Berlin einen Milliardenauftrag an Siemens Mobility und Hitachi Rail vergeben. Um 2,6 Milliarden Euro soll bis 2030 eine neue, digitale Generation von Stellwerken eingeführt werden, die sowohl für Cybersicherheit als auch technologische Souveränität stehen sollen.

"Einen Rahmenvertrag über 2,6 Milliarden Euro durfte ich als Pate noch nie verkünden", sagte Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) bei der Präsentation. "Wichtig ist, dass das Know-how bei uns bleibt." ÖBB-Infrastrukturvorstand Johann Pluy sprach von der "größten Leistung im Bereich Sicherungstechnik in der Geschichte der ÖBB".

Derzeit gebe es im gesamten österreichischen Netz der Bundesbahnen (ÖBB) 650 Stellwerke mit ebenso vielen Anschlüssen und Leitungen für Strom und Klimaanlagen. Im Endausbau der Umstellung soll es österreichweit nur mehr drei große Rechenzentren geben, die über Glasfaserleitungen miteinander verbunden sind. Das würde laut Pluy zu großen Einsparungen führen, aber auch zu einer Kapazitätserhöhung auf der Schiene.

Firmenstandorte in Österreich profitieren

"Wir führen einen grundlegenden Paradigmenwechsel durch", sagte Tanja Kienegger, Managing Director von Siemens Mobility Austria. 2020 wurde bereits ein Pilotprojekt in Achau an der Ostbahn begonnen. Norwegen hat im vorigen Jahr begonnen, mithilfe von Siemens seine Stellwerke stillzulegen und Eisenbahn-Signale abzubauen.

Hannes Boyer, Vizepräsident von Hitachi Rail für Nord-, Zentral- und Osteuropa, betonte die Bedeutung des Standorts Wien: Zu den 500 Mitarbeitern kämen aufgrund des Großauftrags 40 weitere hinzu. "Wir sichern damit die Bahnzukunft für die kommenden Generationen", sagte Boyer über die künftigen Rechenzentren, die alle traditionellen Stellwerke ablösen sollen. Auch Siemens baut in Österreich aus: Für 25 Millionen Euro wird hier laut Kienegger in ein digitales Testcenter investiert.

may/phs/tpo

ISIN JP3788600009 WEB http://www.oebb.at/ http://www.siemens.at http://www.hitachi.com/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hitachi Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hitachi Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hitachi Ltd. 31,15 1,30% Hitachi Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen