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28.05.2026 17:56:00
OeBFA hat über zwei Anleihen weitere 5,5 Mrd. Euro aufgenommen
Die neue 15-jährige Anleihe brachte 2 Mrd. Euro und war fast 32-fach überzeichnet, das war die bisher am stärksten überzeichnete neue Bundesanleihe der Republik. Die Rendite bei der Begebung lag bei 3,577 Prozent, der Abstand zur Rendite deutscher Bundesanleihen war mit 23,5 Basispunkten (0,235 Prozentpunkte) der niedrigste in diesem Laufzeitbereich in der Geschichte der Republik.
Über die neue fünfjährige Anleihe flossen der Republik 3,5 Mio. Euro zu, die Rendite betrug 2,885 Prozent, der Abstand zu deutschen Bundesanleihen 17,4 Basispunkte. Die Emission war 13,2-fach überzeichnet, was für 5-jährige Bundesanleihen ebenfalls einen Rekord bedeutet.
Zwei Drittel der Anleiheemissionen für das Jahr erledigt
Es sei die "dritte und letzte Syndizierung der Republik Österreich im heurigen Jahr" gewesen, so die OeBFA gepreist. Es habe sich um eine Dual-Syndizierung gehandelt, die beiden Anleihen wurden also über ein Bankensyndikat ausgegeben. "In Summe haben wir jetzt bereits über 65 Prozent der für heuer geplanten Bundesanleihe-Emissionen erledigt", so die OeBFA.
tsk/fel
WEB http://www.oebfa.at/
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