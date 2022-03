OECD: KMU nahmen in Coronakrise neue Kredite auf

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich haben sich im ersten Coronajahr stärker verschuldet als große Konzerne. Die Summe neuer Geschäftskredite im KMU-Sektor stieg von 8,6 Mrd. Euro 2019 auf 9,2 Mrd. Euro 2020, womit der Anteil der KMU-Kredite am Gesamtvolumen neuer Geschäftskredite von 12,1 auf 15,3 Prozent stieg, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht.

Das Kreditwachstum fiel in den einzelnen Branchen unterschiedlich stark aus, je nachdem, wie sehr sie von der Pandemie betroffen waren, heißt es in dem Bericht. Zu verzeichnen war in Österreich vor allem ein Anstieg der mittel- und langfristigen Darlehen, da die staatlichen Garantien in der Regel Darlehen mit mittelfristigen Laufzeiten und bis zu einer Million Euro abdeckten

KMU sind traditionell eher fremdfinanziert, weshalb die Kreditvergabe der Banken ein wichtiger Faktor ist. Trotz der Corona-Pandemie, die das wirtschaftliche Umfeld stark beeinträchtigt hat, gaben im Jahr 2020 nur 8 Prozent - im Vergleich zu 10 Prozent der europäischen KMU an, dass der Zugang zu Finanzmitteln eine ihrer Hauptsorgen ist.

Der Zugang zu Risikokapital hingegen sei nach wie vor eingeschränkt und gilt laut OECD seit jeher als eine "besondere Schwäche des österreichischen Innovationssystems".

KMU gehen öfters pleite als große Unternehmen, für Banken bedeutet dies mehr Risiko, weshalb die Kreditzinsen für KMU tendenziell höher sind als für Konzerne. Aufgrund der staatlichen Garantien sank der Zinsabstand aber von 0,48 auf 0,23 Prozentpunkte. Für KMU betrug der Zinssatz im Schnitt 1,59 Prozent, für größere Kredite über einer Million Euro betrug der Zinssatz 1,36 Prozent.

2020 gab es um 40 Prozent weniger Insolvenzen, was die OECD auf die Krisenhilfen der Regierung zurückführt. Sie rechnet mit einem Anstieg der Pleiten: "Ein Nachholeffekt und die Realisierung eines Insolvenzstaus müssen in Betracht gezogen werden, wenn die politischen Maßnahmen auslaufen oder ausgelaufen sind." Für einen nachhaltigen Aufschwung sei eine Stärkung der Eigenkapitalquoten der Unternehmen unabdingbar, mahnt die Organisation.

Wie in vielen EU-Ländern tragen auch in Österreich die KMU wesentlich zur Wirtschaft bei. 2019 waren zwei Drittel aller Erwerbstätigen in KMU beschäftigt. Als KMU werden Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezeichnet.

pro/bel

APA