02.12.2025 11:29:41

OECD lässt BIP-Prognosen für Welt und Deutschland unverändert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr unverändert gelassen und erwartet für 2027 eine leichte Wachstumsverstärkung. Wie aus dem aktuellen Wirtschaftsausblick weiter hervorgeht, wurden die Prognosen für Deutschland ebenfalls weitgehend bestätigt und für 2027 gleichfalls eine Wachstumsverstärkung in Aussicht gestellt. Die OECD erwartet für 2025 bis 2027 einen Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,2 (bisher: 3,2), 2,9 (2,9) und 3,1 Prozent. Für Deutschland werden Wachstumsraten von 0,3 (0,3) 1,0 (1,1) und 1,5 Prozent vorausgesagt.

"Die Weltwirtschaft hat sich in diesem Jahr widerstandsfähiger als erwartet erwiesen, doch grundlegende Schwachstellen bleiben bestehen", heißt es in dem Bericht. Eine unterstützende Wirtschaftspolitik, verbesserte Finanzierungsbedingungen, die durch den Optimismus über die potenziellen Auswirkungen neuer Technologien beflügelt wurden, sowie steigende KI-fördernde Investitionen und Handel hätten dazu beigetragen, die Nachfrage in den verschiedenen Volkswirtschaften in unterschiedlichem Maße zu stützen.

"Dies hat den Gegenwind durch die erhöhte politische Unsicherheit und die zunehmenden Handelshemmnisse abgefedert", urteilt die OECD. Die vollen Auswirkungen der höheren Zölle sind nach ihrer Einschätzung noch nicht zu spüren, werden aber zunehmend in den Konsumentscheidungen, den Unternehmenskosten und den Verbraucherpreisen sichtbar, insbesondere in den USA. Das globale Handelswachstum habe abgeschwächt, nachdem der Warenhandel zu Beginn des Jahres im Vorgriff auf erwartete Zollerhöhungen stark vorgezogen worden sei.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 05:29 ET (10:29 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX unsicher -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Während sich der heimische Aktienmarkt im Verlauf etwas verunsichert zeigt, kann der DAX am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen