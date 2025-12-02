OECD lässt BIP-Prognosen für Welt und Deutschland unverändert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr unverändert gelassen und erwartet für 2027 eine leichte Wachstumsverstärkung. Wie aus dem aktuellen Wirtschaftsausblick weiter hervorgeht, wurden die Prognosen für Deutschland ebenfalls weitgehend bestätigt und für 2027 gleichfalls eine Wachstumsverstärkung in Aussicht gestellt. Die OECD erwartet für 2025 bis 2027 einen Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,2 (bisher: 3,2), 2,9 (2,9) und 3,1 Prozent. Für Deutschland werden Wachstumsraten von 0,3 (0,3) 1,0 (1,1) und 1,5 Prozent vorausgesagt.

"Die Weltwirtschaft hat sich in diesem Jahr widerstandsfähiger als erwartet erwiesen, doch grundlegende Schwachstellen bleiben bestehen", heißt es in dem Bericht. Eine unterstützende Wirtschaftspolitik, verbesserte Finanzierungsbedingungen, die durch den Optimismus über die potenziellen Auswirkungen neuer Technologien beflügelt wurden, sowie steigende KI-fördernde Investitionen und Handel hätten dazu beigetragen, die Nachfrage in den verschiedenen Volkswirtschaften in unterschiedlichem Maße zu stützen.

"Dies hat den Gegenwind durch die erhöhte politische Unsicherheit und die zunehmenden Handelshemmnisse abgefedert", urteilt die OECD. Die vollen Auswirkungen der höheren Zölle sind nach ihrer Einschätzung noch nicht zu spüren, werden aber zunehmend in den Konsumentscheidungen, den Unternehmenskosten und den Verbraucherpreisen sichtbar, insbesondere in den USA. Das globale Handelswachstum habe abgeschwächt, nachdem der Warenhandel zu Beginn des Jahres im Vorgriff auf erwartete Zollerhöhungen stark vorgezogen worden sei.

