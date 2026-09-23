Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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23.09.2026 11:51:28
OECD says growth 'resilient' in 2026 despite Middle East war
The OECD group of industrialized nations put its 2026 growth forecast at 2.9%. It said investment in AI was helping drive growth, while the war in the Middle East was fueling inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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