Gulf Energy Aktie

Gulf Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866097 / ISIN: US4022741049

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03.06.2026 09:00:03

OECD warns of ‘dark scenario’ if Gulf energy crisis drags on

Growth rates would tumble to levels rarely seen outside of major global events such as the Covid-19 pandemicWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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