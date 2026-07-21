21.07.2026 11:22:40

Öffentliches Defizit des Euroraums sinkt im 1Q leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Öffentliche Defizit des Euroraums hat sich im ersten Quartal marginal verringert, während die Gesamtverschuldung leicht zunahm. Wie Eurostat mitteilte, sank das saisonbereinigte Defizit auf 3,1 (viertes Quartal: 3,2) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Bruttoverschuldung der öffentlichen Hand nahm auf 88,9 (87,7) Prozent zu. Die staatlichen Gesamteinnahmen sanken auf 47,1 (47,3) Prozent, was vor allem darauf zurückzuführen war, dass ein geringfügiger Anstieg der staatlichen Gesamteinnahmen im absoluten Wert um rund 1 Milliarde Euro durch ein höheres nominales BIP überkompensiert wurde.

Die staatlichen Gesamtausgaben beliefen sich auf 50,2 (50,4) Prozent. Dies resultierte aus einem Rückgang der Gesamtausgaben um rund 1 Milliarde Euro sowie aus dem gleichzeitigen Anstieg des nominalen BIP.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 05:22 ET (09:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen