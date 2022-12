ÖGV verzeichnete heuer Neugründungsboom durch Energiegenossenschaften

Der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) hat 2022 einen Neugründungsboom registriert. 26 neue Genossenschaften seien heuer mit Unterstützung des ÖGV gegründet worden - so viele wie noch nie in der Zweiten Republik, teilte der Genossenschaftsverband am Dienstag mit. Bei 17 der 26 Neugründungen handelte es sich um Energiegenossenschaften, mit denen Gemeinden und Unternehmen etwa gemeinsam Strom aus Photovoltaik erzeugen, speichern, verbrauchen und auch verkaufen können.

"Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurden die Voraussetzungen für solche Energiegemeinschaften geschaffen", so ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner laut Aussendung. "Die Rechtsform der Genossenschaft eignet sich hier besonders gut, weil sie sehr große Mitgliederzahlen ermöglicht und zugleich wirtschaftliche Sicherheit durch Revision bietet." Für das erste Quartal 2023 seien bereits acht weitere Energiegenossenschaften geplant.

In Österreich gibt es rund 1.800 Genossenschaften mit mehr als drei Millionen Mitgliedern. Der Österreichische Genossenschaftsverband hat rund 200 Mitglieder, dazu zählen unter anderem die Volksbanken, Sport 2000 oder die Austria Presse Agentur (APA). Der ÖGV feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen.

sag/stf