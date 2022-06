OeKB: Jedes zweite Exportunternehmen will Energie sparen

52 Prozent der Exportunternehmen sehen sich stark von den steigenden Energiepreisen betroffen - das fand die Kontrollbank (OeKB) bei einer Kundenbefragung (Sample: 102 Firmen) im Mai und Juni heraus. Deshalb will rund die Hälfte innerhalb der nächsten drei Jahre Energiesparmaßnahmen umsetzen. Mit einem Produktionsrückgang rechneten jedoch nur drei Prozent, gab die OeKB am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Wie die Kontrollbank weiters mitteilte, stellt sie seit April einen zusätzlichen Kreditrahmen von 1 Mrd. Euro zur Verfügung, damit sollen für die exportierenden Unternehmen die derzeit hohen Strom- und Gaspreise abgefedert werden.

