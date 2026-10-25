Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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25.10.2026 06:49:19
Ökonom: Bund soll Vonovia kaufen: "Ich bezweifle, dass eine Enteignung am Ende günstiger ist"
Seit der Berlin-Wahl wird weniger über bezahlbaren Wohnraum geredet und mehr über Sinn und Unsinn möglicher Enteignungen gestritten. Der Ökonom Matthias Günther vom Pestel-Institut meint, das müsste nicht sein. Er glaubt, eine Lösung parat zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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