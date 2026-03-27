27.03.2026 13:38:39

Ökonom Felbermayr ist neuer Wirtschaftsweiser

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr ist offiziell in den Rat der "Wirtschaftsweisen" berufen worden. Das teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das Gremium offiziell heißt, in Wiesbaden mit.

Der Sachverständigenrat ist Deutschlands wichtigstes Beratungsgremium für Wirtschaftspolitik. Vorschlagsrecht für seine Besetzung hat die Bundesregierung, berufen werden die Mitglieder vom Bundespräsidenten.

Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschung konzentriert sich nach Angaben des Rats auf die internationale Handelstheorie und -politik, die Arbeitsmarktforschung sowie die europäische Wirtschaftsintegration.

Felbermayr folgt auf Ulrike Malmendier, die Ende Februar ausgeschieden ist. Seine Amtszeit soll bis Ende Februar 2031 dauern./hrz/DP/stw

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