DOW JONES--Die Eurogruppe hat die Nominierungen für zwei freiwerdende Plätze im Direktorium der Europäischen Zentralbank erhalten. Wie Eurogruppenchef Kyriakos Pierrakakis mitteilte, wurden der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier und die französische Ökonomin Laurence Boone ins Rennen geschickt. Sie wurden nominiert für die EZB-Direktoren Isabel Schnabel und Philip Lane, die aus dem Gremium ausscheiden werden.

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November 20, 2026 13:38 ET (18:38 GMT)