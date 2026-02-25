Ökonomen erwarten vorzeitigen Rückzug Lagardes von EZB-Spitze - Agentur

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Europäische Zentralbank (EZB) laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen voraussichtlich vor Ende ihrer Amtszeit verlassen. Damit wäre der Weg für das ehemalige EZB-Ratsmitglied Klaas Knot frei, ihr als Präsident nachzufolgen. Mehr als die Hälfte der Befragten nimmt laut dem Bericht an, dass die Französin noch in diesem Jahr zurücktritt. Weniger als 30 Prozent prognostizierten, dass sie ihre achtjährige Amtszeit, die im kommenden Oktober endet, regulär abschließen wird.

Sollte sie vorzeitig ausscheiden, wäre Knot - der ehemalige Chef der niederländischen Zentralbank - nach Aussage von etwa 57 Prozent der Ökonomen am besten positioniert, um den Spitzenposten zu übernehmen. Für den Fall, dass Lagarde ihre Amtszeit regulär beendet, werden Pablo Hernandez de Cos, Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die besseren Chancen zugeschrieben.

Fragen zu Lagardes Plänen waren aufgekommen, nachdem ein Bericht nahegelegt hatte, dass sie vor den französischen Wahlen zurücktreten wird. Hintergrund sei das Bestreben von Präsident Emmanuel Macron, noch an der Suche nach ihrer Nachfolge beteiligt zu werden. Eine Erklärung der EZB sowie Äußerungen von Lagarde selbst, wonach ihr Verbleib die "Basisplanung" sei, haben die Spekulationen nicht beendet.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 06:47 ET (11:47 GMT)