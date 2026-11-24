FRANKFURT (dpa-AFX) - In der deutschen Wirtschaft nimmt der Aufschwung weiter Fahrt auf. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

Einschätzungen von Ökonomen zum Ifo-Geschäftsklima im Überblick

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

"Zum Jahresende hin hellt sich die Konjunktur in Deutschland weiter auf. Die Industrie bekommt Rückenwind durch KI-Investitionen und alle Unternehmen atmen bei wieder etwas gesunkenen Ölpreisen auf. Zumindest die jahrelange Stagnationsphase ist vorerst vorbei."

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank

"Dass das Ifo-Geschäftsklima im November bereits den siebten Monat in Folge gestiegen ist, macht Hoffnung, dass sich das Bruttoinlandsprodukt weiter erholt. Dafür spricht auch der deutliche Anstieg des breit gefassten Einkaufsmanagerindex. Freilich dürfte das Wachstum trotz der massiv steigenden Staatsausgaben wegen fehlender Reformen, Trumps Zöllen und der chinesischen Konkurrenz auch 2027 moderat ausfallen."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank

"Der globale Boom von künstlicher Intelligenz (KI) spielt eine entscheidende Rolle. Viele Unternehmen liefern hierfür elektronische Komponenten und technisches Zubehör. (...) Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können. Der ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert nun, dass es sich dabei keineswegs um einen Ausreißer handelt. Der Aufschwung wird sich im kommenden Jahr fortsetzen."

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank

"Vieles deutet darauf hin, dass sich die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen dürfte. Doch wir werden nicht müde, es zu wiederholen: Eine konjunkturelle Erholung ist noch keine nachhaltige Erholung. Und sie wird auch nicht automatisch zu einer solchen."

Christoph Swonke, Analyst bei der DZ Bank

"Der positive Trend setzt sich fort. Das ist ermutigend, aber noch nicht berauschend. Die erhöhte staatliche Nachfrage nach Infrastruktur und Verteidigung stützt die Wirtschaft und füllt die Auftragsbücher. Zudem können Teilsegmente der deutschen Wirtschaft von einer erhöhten Auslandsnachfrage profitieren. Das gilt insbesondere für Unternehmen, die Produkte für die KI-Infrastruktur bereitstellen. Ein breit angelegter Aufschwung ist das aber noch nicht."

Klaus Bauknecht, Analyst IKB Deutsche Industriebank

"Die anhaltende Aufhellung des Ifo-Geschäftsklimas signalisiert eine zyklische Erholung, aber keine grundlegende Neubewertung des Standorts Deutschland. Lohndruck, ein niedriges Potenzialwachstum und der perspektivisch steigende fiskalische Konsolidierungsbedarf begrenzen die Aussicht auf einen selbsttragenden Aufschwung. Zugleich belasten mögliche Steueranhebungen die Planungssicherheit und damit die Bereitschaft zu privaten Investitionen."

Marc Schattenberg, Analyst bei der Deutschen Bank

"Nachdem auch schon der aktuelle Einkaufsmanagerindex positiv überraschte, ist der deutschen Konjunktur im Schlussquartal 2026 ein dynamischer Jahresendspurt zuzutrauen. Für das laufende Jahr haben wir unsere Wachstumsprognose auf 1,2 Prozent angehoben und erwarten für 2027 ein Wachstum von 1,3 Prozent."

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