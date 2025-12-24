24.12.2025 15:16:38

Ökonomin Schnitzer für mehr Selbstbeteiligung von Kassenpatienten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, hat sich für eine höhere Selbstbeteiligung von Kassenpatienten und eine Praxisgebühr ausgesprochen. "Wir müssen die Prävention stärken. Aber wir werden auch die Selbstbeteiligung erhöhen müssen", sagte Schnitzer angesichts steigender Kassenbeiträge der "Rheinischen Post". "Eine Praxisgebühr ist sinnvoll, wenn es gelingt, sie bürokratiearm einzuziehen. Statt die Ärzte damit zu belasten, könnten die Krankenkassen sie einziehen", sagte Schnitzer.

Die Ökonomin warnte vor weiteren Beitragssteigerungen. "Der Beitrag droht auf 25 Prozent zu steigen. Das Gesundheitssystem muss effizienter werden." Dafür sollten etwa Homöopathie und andere Kassenleistungen ohne Evidenz gestrichen werden.

Diskussion über Therapien im hohen Alter

Schnitzer regte auch an, Behandlungen im höheren Alter zu hinterfragen. "Wir werden immer älter und gerade im ganz hohen Alter steigen die Gesundheitskosten enorm an. Wir müssen diskutieren, ob es in einem solch hohen Alter sinnvoll ist, alle verfügbaren, aber häufig auch sehr belastenden Therapien anzuwenden", sagte sie. Bereits im November hatte der CDU-Gesundheitspolitiker und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck für Diskussionen gesorgt, als er die Frage aufwarf, ob man sehr alten Menschen noch besonders teure Medikamente verordnen sollte.

Millionen Versicherte müssen 2026 mit höheren Zusatzbeiträgen rechnen. Nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox mit Stand 23. Dezember haben schon 31 Krankenkassen einen Anstieg für ihre Kunden angekündigt. Betroffen sind etwa Versicherte der zwei großen bundesweiten Krankenkassen. Bei der Techniker Krankenkasse (TK) steigt der Zusatzbeitrag von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. Die DAK-Gesundheit erhöht ihn von 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent./vrb/DP/he

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

