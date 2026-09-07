oekostrom AG will mit Kapitalerhöhung bis zu 14 Mio. Euro aufnehmen

Die oekostrom AG möchte im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 14 Millionen Euro aufnehmen. Die Bezugsphase startet am 7. September und endet am 30. September 2026, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. In dieser Zeit können Bestandsaktionäre und -aktionärinnen demnach neue Aktien im Bezugsverhältnis 4,1:1 zu einem Ausgabepreis von 30 Euro zeichnen oder bis 23. September ihre Bezugsrechte an Dritte weitergeben.

Die Mittel sollen in die Finanzierung eines Batteriespeichers beim Hybridkraftwerk in Parndorf (Burgenland) fließen, zudem seien Photovoltaik-Projekte in Kärnten, Oberösterreich und der Slowakei geplant, hieß es. Die oekostrom AG ist nicht börsennotiert. Die Zeichnung der Aktien und der Bezugsrechtshandel finden über die unternehmenseigene Handelsplattform statt.

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