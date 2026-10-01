Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
01.10.2026 06:14:38
Ökostrom-Rekord: Anteil von 61 Prozent
BERLIN (dpa-AFX) - Strom aus Wind und Sonne wird in Deutschland immer wichtiger. In den ersten drei Quartalen 2026 hatte Ökostrom einen so hohen Anteil am Stromverbrauch wie nie zuvor in diesem Zeitraum. Nach Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) deckten erneuerbare Energien 60,7 Prozent des Stromverbrauchs. Dazu zählen Windenergie, Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft sowie der organische Anteil des Abfalls.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es den Angaben zufolge ein Plus von vier Prozentpunkten. Gleichzeitig stieg der Bruttostromverbrauch. Insgesamt erzeugten Erneuerbare-Energien-Anlagen damit von Januar bis September 237,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das sind 8,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Mehr Strom aus Windkraft und Sonne
Die positive Entwicklung liegt den Angaben zufolge vor allem an deutlich höherer Stromerzeugung aus Windenergie an Land und auf See sowie aus Photovoltaik. Weil es wenig regnete, wurde dagegen weniger Strom aus Wasserkraft gewonnen. Auch die Erzeugung aus Biomasse ging leicht zurück.
Vom politischen Ziel, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erreichen, ist man damit allerdings noch ein Stück entfernt. Dafür müsse die Bundesregierung zeitnah zu einer Einigung beim Erneuerbare-Energien-Gesetz kommen und das Beschleunigungspaket für den Ausbau der Verteilnetze auf den Weg bringen, forderte die BDEW-Vorsitzende Kerstin Andreae. Verfahren und Umweltprüfungen müssten für einen schnelleren Baubeginn vereinfacht werden.
Steigender Energiebedarf wegen Klimaanlagen
Die Wissenschaftler des ZSW erwarten auch wegen des Klimawandels einen steigenden Strombedarf. Mehr Hitzetage und Tropennächte sorgten dafür, dass vermehrt Klimaanlagen genutzt würden. "Dies stellt zusätzliche Anforderung an das Stromnetz und das Lastmanagement", erklärte ZSW-Chef Frithjof Staiß. Besonders dezentrale Photovoltaikanlagen könnten da helfen - mit Batteriespeichern auch bis in die Abend- und Nachtstunden./tam/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,50
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.