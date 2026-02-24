Öl- und Gasheizungen sollen weiter genutzt werden können

BERLIN (dpa-AFX) - Öl - und Gasheizungen sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition weiter in Wohnhäusern eingebaut werden. Das von der Ampel-Regierung eingeführte Gesetz solle so geändert werden, dass alle Heizungen wieder möglich seien, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in Berlin./hrz/DP/he