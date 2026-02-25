Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
25.02.2026 18:17:09
Ölexporte sollen steigen: Insider: Saudi-Arabien sorgt für Militärschlag gegen Iran vor
Sollten die USA das Mullah-Regime angreifen, will Saudi-Arabien daraus wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Insider berichten, dass Riad einen Notfallplan erstellt hat, um die eigenen Ölexporte anzukurbeln. Es wäre nicht das erste Mal. Ähnlich denkt man im Kreis der Opec+.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
