LUKOIL Aktie

WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057

30.10.2025 12:04:32

Ölhändler Gunvor profitiert: Lukoil verkauft seine Auslandstöchter in die Schweiz

Unter dem Druck von US-Sanktionen müssen die russischen Ölkonzerne reagieren. Lukoil gibt seine Geschäfte fern der Heimat auf und verkauft seine Auslandstöchter in die Schweiz. Das Geschäft dürfte deutlich unter Wert abgeschlossen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
