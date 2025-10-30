LUKOIL Aktie
WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057
|
30.10.2025 12:04:32
Ölhändler Gunvor profitiert: Lukoil verkauft seine Auslandstöchter in die Schweiz
Unter dem Druck von US-Sanktionen müssen die russischen Ölkonzerne reagieren. Lukoil gibt seine Geschäfte fern der Heimat auf und verkauft seine Auslandstöchter in die Schweiz. Das Geschäft dürfte deutlich unter Wert abgeschlossen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
