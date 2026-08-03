BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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03.08.2026 15:02:25
Oelkers kommt aus Schweden: Biontech findet Nachfolger für Gründer Sahin
Biontech wird in der Corona-Pandemie zu einer der Biopharma-Adressen in Deutschland. Zuletzt trudelt das Mainzer Unternehmen jedoch in die Krise. Ein neuer Chef könnte einen Impuls geben. Der ist mit Guido Oelkers nun gefunden. Der soll vor allem das US-Geschäft ankurbeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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