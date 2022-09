Ölkonzern Shell bekommt neuen Chef

LONDON (dpa-AFX) - Der langjährige Chef des britischen Ölkonzerns Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)), Ben van Beurden, zieht sich wie erwartet zurück. Er werde Ende 2022 zurücktreten, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Nachfolger werde der Kanadier Wael Sawan, der seit Oktober vergangenen Jahres die Sparte Erneuerbare Energien und Gas leitet. Der Kanadier galt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters als einer der Kandidaten für die Nachfolge von van Beurden. Anfang September hatte Reuters berichtet, dass van Beurden, der den Konzern seit Anfang 2014 leitet, seinen Posten spätestens 2023 abgeben will./zb/stk