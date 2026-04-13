Ölpreis-Schock durch Nahost-Konflikt: Auto-Aktien von VW, BMW und Mercedes unter Druck

Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise über 100 Dollar und belastet die Autobranche. Analysten zeichnen zugleich ein gemischtes Bild für die weitere Entwicklung.

• Ölpreissprung belastet Autobauer durch steigende Kosten und Nachfrageunsicherheit• Analysten sehen kurzfristig gemischte Quartalsaussichten im Sektor• Aktien von VW, BMW und Mercedes geben spürbar nach

Ölpreisschock trifft Autobranche ins Mark

Die Zuspitzung im Nahost-Konflikt sorgt für Nervosität an den Märkten. Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran vorerst gescheitert sind, ist der Ölpreis wieder über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen. Laut Dow Jones Newswires reagieren insbesondere konjunktursensible Branchen wie die Automobilindustrie empfindlich auf diese Entwicklung.

Hintergrund ist die angekündigte Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine. Diese zentrale Handelsroute ist für einen erheblichen Teil der globalen Ölversorgung entscheidend. Die Folge: steigende Energiepreise und wachsende Inflationssorgen. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit einem globalen Inflationsschub, der auch die Nachfrage nach Fahrzeugen dämpfen könnte.

Besonders kritisch sehen Börsianer die strategische Lage der Autobauer. Wie Dow Jones Newswires berichtet, trifft der Ölpreisanstieg die Branche in einem sensiblen Moment: Viele Hersteller hatten zuletzt wieder stärker auf Verbrenner gesetzt. Steigende Kraftstoffpreise könnten diese Strategie kurzfristig unter Druck setzen.

Aktien von VW, BMW und Mercedes im Minus

Die Reaktion am Markt fällt entsprechend deutlich aus. Die Aktien großer deutscher Hersteller geraten unter Druck: Volkswagen verliert via XETRA zeitweise 1,42 Prozent auf 87,78 Euro, BMW gibt um 1,03 Prozent auf 82,98 Euro nach und Mercedes-Benz büßt 0,91 Prozent auf 53,39 Euro ein.

Damit spiegeln die Kurse die wachsende Unsicherheit wider. Investoren preisen nicht nur höhere Kosten ein, sondern auch mögliche Nachfrageeffekte durch steigende Spritpreise und ein insgesamt schwächeres Konsumumfeld.

Analysten sehen differenziertes Bild für das erste Quartal

Unabhängig von der aktuellen geopolitischen Lage fällt der Blick der Analysten auf das erste Quartal unterschiedlich aus. Laut dpa-AFX geht die UBS davon aus, dass der europäische Autosektor besser abgeschnitten haben könnte als zunächst befürchtet. Besonders BMW wird dabei als potenzieller positiver Überraschungskandidat genannt, während Mercedes-Benz eher schwächer erwartet wird.

Auch Jefferies verweist laut dpa-AFX darauf, dass die direkten Auswirkungen des Nahost-Konflikts im ersten Quartal noch begrenzt gewesen sein dürften. Die Risiken verschieben sich demnach eher in die kommenden Quartale. Für Mercedes-Benz wird ein durchwachsenes Bild beschrieben: ein schwächeres Geschäft in Europa, teilweise kompensiert durch eine stärkere Entwicklung in den USA.

Unsicherheit bleibt dominierender Faktor

Für Anleger bleibt damit vor allem ein Faktor entscheidend: die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage und der Ölpreise. Sollte sich der Energieschock verstetigen, könnte dies die Margen der Hersteller belasten und die Nachfrage zusätzlich dämpfen.

Kurzfristig dominieren jedoch Unsicherheit und Volatilität das Bild. Die Auto-Aktien bleiben damit anfällig für weitere Ausschläge, solange keine Entspannung im Nahost-Konflikt in Sicht ist.

Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at