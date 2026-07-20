KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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20.07.2026 18:27:12

Ölpreisanstieg und KI-Skepsis: Braut sich an den Börsen eine gefährliche Mischung zusammen?

Nach einem starken ersten Halbjahr straucheln die Aktienmärkte im Juli, der Ölpreis steigt. Nicht nur wegen hoher Treibstoffkosten drohen auch ZinserhöhungenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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